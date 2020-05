HBO Max annonce 7 nouveaux partenaires de lancement, dont Xbox, PlayStation et Samsung

WarnerMedia n’a pas peur de miser gros pour le lancement de HBO Max, son service de streaming que le réseau voit en concurrent des plus grands comme Disney + ou Netflix. Aussi, à une semaine seulement du lancement, les partenaires supposés solidifier la présence de la plateforme sur le marché grâce à un réseau de diffusion ont été annoncés : la Xbox One de Microsoft, mais aussi la Playstation 4 de Sony, Samsung, Altice USA, Cox Communication, Verizon et Fios Internet vont ainsi rejoindre la firme et participer à la diffusion de son contenu.

Des partenaires de taille avaient déjà été annoncés il y a quelques semaines, comme Apple, Google, Hulu, Charter et YouTube TV, qui avaient tous signé pour proposer le service dès son lancement sur différentes plateformes et appareils. Mais certains acteurs majeurs du marché n’ont pas encore répondu à l’appel, comme Roku, Amazon ou Comcast, ce qui pourrait entraver les projets de WarnerMedia. Grâce à ces partenariats, les clients ayant déjà un abonnement à HBO pourront avoir accès directement au nouveau service de streaming, tandis que les nouveaux devront régler 14.99$ mensuels pour regarder leurs séries.