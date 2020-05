PlayStation Now atteint les 2.2 millions d’abonnés

Malgré l’arrivée imminente de la prochaine génération de consoles, Sony et ses services PlayStation connaissent un succès conséquent. PlayStation Now, sa plateforme permettant l’accès à une ludothèque importante contre un abonnement mensuel, a atteint des nouveaux records : 2.2 millions d’abonnés sont revendiqués, soit des chiffres qui ont doublé par rapport à la même période l’année dernière. Cette augmentation arrive quelques mois après que l’entreprise ait décidé de diminuer le prix du service, passant de 19.99$ par mois à 9.99$ par mois, ce qui est une bonne affaire pour la quantité de jeux disponibles.

Ces chiffres peuvent paraître imposants, mais il faut les relativiser : le Xbox Game Pass sorti en 2017 a atteint récemment les 10 millions d’utilisateurs, avec des titres solides proposés en cross-platform entre le PC et la Xbox One. Quant à l’abonnement PlayStation Plus, qui permet de jouer en ligne, on compte désormais plus de 41 millions de joueurs ayant rejoint le programme, tandis que le Xbox Live avançait 90 millions d’utilisateurs il y a quelques semaines. L’épidémie de coronavirus a dû jouer un rôle dans l’augmentation de ces chiffres, étant à l’origine de chiffres records dans l’industrie du jeu vidéo aux USA.