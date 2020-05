USA : le marché du jeu vidéo enregistre des ventes records

On le savait depuis les débuts du confinement : les jeux vidéos sont un des loisirs les plus privilégiés alors qu’il faut rester à la maison. Mais les premiers chiffres de l’industrie concernant le premier trimestre aux Etats-Unis viennent de tomber, et confirment largement cette tendance. Entre janvier et mars, ce sont donc pas moins de 10.9 milliards de dollars qui ont été dépensés dans cette industrie, ce qui représente un bond de 9% par rapport à l’année dernière, et un nouveau record au niveau des ventes enregistrées.

D’après NPD Group, spécialiste dans l’analyse de ce marché, les principales ventes concernent les jeux et contenus in-game, comme les micro-transactions, qui contribuent à hauteur de 9.6 milliards de dollars au chiffre total. La firme donne notamment des titres comme Call of Duty : Modern Warfare, Doom Eternal, Fortnite, Grand Theft Auto V, et bien sûr le mega-hit Animal Crossing : New Horizons. En ce qui concerne les ventes de consoles, c’est sans surprise Nintendo qui ressort grand gagnant de cette opération malgré les ruptures de stock en série, avec des ventes hardware de Switch qui ont atteint 770 millions de dollars.