Un nouveau trailer pour la dernière saison de 13 Reasons Why

13 Reasons Why, un des plus gros hits de Netflix, avance lentement mais sûrement vers sa dernière saison, qui devrait arriver sur la plateforme le 5 juin. Et quoi de mieux pour entretenir la hype que de sortir un trailer qui annonce du lourd ? La vidéo s’ouvre en effet sur une révélation de taille : Monty, qui s’en est pris à plusieurs étudiants avec violence, violant même Tyler, avait été accusé du meurtre de Bryce avant de mourir à la fin de la saison 3, ne serait pas à l’origine de la mort de ce dernier. C’est en tout cas ce qui est écrit en gros à la peinture rouge au milieu de l’école.

De quoi en rajouter à l’angoisse des personnages, qui vont devoir découvrir si oui ou non ils sont surveillés, et le cas échéant, qui s’occupe de ces sombres machinations. Et cette nouvelle saison devrait se centrer sur Clay, qui cacherait un lourd secret d’après le trailer. Saison finale oblige, on s’attend donc à bien des révélations et autres rebondissements qui devraient conclure un des récits les plus controversés de Netflix.