Warhammer 40.000 arrive sur World of Warships

Dans les ténèbres d’un lointain futur, il n’y a que la guerre… la guerre, et les opérations marketing sorties de nulle part. Les fans du célèbre jeu de figurines Warhammer 40.000 et joueurs de World of Warships ont de quoi se réjouir, puisqu’un crossover va apporter le sombre univers gothique sur le free-to-play. De multiples éléments rejoindront ainsi avec la mise à jour de juin la liste de ce que le jeu propose, comme des commandants, du camouflage, des drapeaux, et bien entendu des navires, le tout issu directement de l’univers grimdark.

Et pour une fois, les joueurs consoles ne seront pas lésés, puisque World of Warships : Legends aura également droit à son contenu sur le thème Warhammer 40.000. Le studio a fait une déclaration pour l’occasion : « Nous sommes très excités de collaborer avec une marque aussi iconique, qui rassemble un public incroyablement passionné, certains venant même de chez nous. L’atmosphère gothique, sombre de Warhammer 40.000 apporte une ambiance toute particulière au monde réaliste de World of Warships, ce qui rend cette collaboration encore plus intéressante »a dit Philip Molodkovets, producteur exécutif du titre.