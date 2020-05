Windows 10 Project Reunion : Microsoft unifie le développement des apps Win32 et UWP

Les applications Universal Windows Platform (UWP) du Windows Store cohabitent avec les applications/logiciels « classiques » (win32) sur Windows 10. Microsoft veut maintenant les rapprocher et dévoile Project Reunion.

« L’idée derrière Project Reunion est qu’il permet aux développeurs de créer une application Windows et cibler l’ensemble du milliard d’appareils sous Windows. Nous réunissons la puissance combinée de win32 et d’UWP pour que les développeurs n’aient plus à choisir, car nous unifions ces API existantes et, d’une certaine manière, les découplons du système d’exploitation », explique Rajesh Jha, le vice-président de Microsoft en charge des expériences. Il n’y a plus d’applications win32 ou d’applications UWP aux yeux de Microsoft. À partir d’aujourd’hui, il n’y a que des « applications Windows ».

En complément, il est précisé que les développeurs peuvent désormais créer une application Windows qui tire parti des dernières fonctionnalités de Windows 10 sans avoir à se soucier des anciennes versions du système d’exploitation. Auparavant, les développeurs attendaient généralement que les utilisateurs de Windows 10 soient sur la dernière version du système d’exploitation avant de mettre à jour leurs applications pour de nouvelles fonctionnalités. Aujourd’hui, ils peuvent obtenir cette nouvelle API depuis NuGet, un gestionnaire de paquets open-source, et la compiler dans le cadre de leurs applications sans avoir à se soucier des anciennes versions de Windows 10.

Microsoft a également des ambitions plus larges pour les applications du Projet Réunion qui vont au-delà de Windows. Les applications modernisées fonctionneront bien sur les machines Windows physiques, mais elles peuvent également être optimisées quand elles sont proposées en streaming depuis le cloud via Windows Virtual Desktop ou des solutions d’applications à distance.

La documentation de Project Reunion à est retrouver sur GitHub.