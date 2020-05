PS5 : un évènement serait prévu début juin… mais avec moins de jeux que l’espérait Sony

Sony a repris la main dans la communication des consoles Next-Gen. La démo de l’Unreal Engine 5 sur PS5 a échauffé les esprits, et comme on pouvait malheureusement s’y attendre, les fakes news ont commencé à pleuvoir (du type « seule la PS5 et son SSD magique peut faire ça », etc.). Le staff d’Epic Games a même dû en remettre une couche pour expliquer que les technologies Lumen et Nanite illustrées dans la démo seraient prises en charge de façon tout aussi spectaculaire sur Series X que sur PS5, mais l’emballement suffit à démontrer que Sony sait toujours autant doser sa com (surtout dos au mur), à défaut d’être parfaitement à l’aise sur le lancement de cette next-gen.

Ces derniers jours, re-emballement du net après une info de Jeff Grubb, journaliste chez Venturebeat. Grubb nous annonce tout de go qu’un évènement consacré à la PS5 et plusieurs jeux exclusifs sera organisé le 4 ou le 5 juin prochain, soit un mois environ avant la présentation des premiers jeux first party de la Series X. 48 heures plus tard, changement de cap : Jeff Grubb prévient que Sony aurait changé ses plans et que la conférence se tiendra toujours début juin, mais pas forcément le 4 ou le 5. Surtout, Jeff Grubb tempère désormais sur le nombre de jeux présentés : l’évènement « devrait toujours être important, mais peut-être pas aussi gros que dit qu’auparavant » affirme le journaliste. Dans le détail, plusieurs studios tiers développant sur PS5 souhaiteraient faire leurs propres annonces de jeux, des jeux qui ne seraient donc plus inclus dans la conf de Sony.

Plus troublant encore, Grubb estime que la PS5 ne sera pas forcément présentée durant la conférence de juin, mais qu’il serait logique qu’elle soit dévoilée en détail AVANT une conf consacrée avant tout aux futurs jeux first party/studios tiers de la PS5. Preuve sans doute que tout n’est pas encore bien calé, Jeff Grubb affirme qu’une vidéo State Of Play sera diffusée dans le courant du mois d’août avec plusieurs jeux PS4 et (surtout) PS5 présentés.