Xbox Series X : la France est prioritaire pour le stock et la production a commencé

Ina Gelbert, qui est la directrice de la division Xbox en France chez Microsoft, annonce aujourd’hui deux éléments au sujet de la Xbox Series X. Cela touche la France et la production de la nouvelle console de salon.

Elle annonce à Xboxygen ne pas voir de risque particulier pour la France et la livraison des consoles, même si la situation peut encore changer à cause de la crise sanitaire et de ce qu’elle nous réserve pour les mois à venir. « En tout cas dans notre plan aujourd’hui, on a les unités pour le lancement. La France est dans les pays prioritaires. Maintenant, est-ce qu’on en aura assez… C’est toujours une grande question, et c’est là qu’on rentre dans des discussions pour nous, et c’est mon rôle, de favoriser la France par rapport à d’autres pays », déclare Ina Gelbert.

La responsable ajoute que la production de la console a commencé. Microsoft s’y prend tôt pour le coup puisque la Xbox Series X ne sera pas disponible avant la fin de l’année. Un mois précis n’a pas encore été communiqué par Microsoft, mais une sortie en novembre n’est pas impossible étant donné que la Xbox One est elle-même sortie en novembre il y a sept ans.