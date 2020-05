Dyson dévoile son projet annulé de voiture électrique

Malgré sa mort en octobre dernier, le projet de voiture électrique de Dyson était un secret particulièrement bien gardé. Et pour cause, même au sein de la firme, seule une poignée d’ingénieurs avait pu jeter un oeil au prototype. La firme a cependant décidé de mettre fin au mystère, en dévoilant le véhicule lors d’une interview de Sir James Dyson accordée à The Times. Il a dévoilé les caractéristiques techniques de l’engin, en affirmant l’avoir lui-même testé, bien entendu dans une partie cachée des installations de l’entreprise.

La voiture en question, nom de code N526, était ainsi une sept places, avec une autonomie impressionnante dépassant les 960 kilomètres permise par les batteries à état solide conçues par l’entreprise. Ces dernières auraient d’ailleurs permis des performances solides même dans les conditions les plus difficiles. Et malgré ses 2.6 tonnes, le véhicule pouvait passer de 0 à 100 km/h en 4.8 secondes, avec une vitesse de pointe à 200 km/h, grâce à un système à deux moteurs en 200kW. Avec son look épuré, à l’extérieur comme à l’intérieur, le design était clairement orienté vers un véhicule sportif malgré une masse et une taille au dessus de la moyenne. La projet aurait été arrêté pour manque de rentabilité : chaque voiture aurait dû faire rentrer 150.000 £ dans les caisses afin de couvrir ses coûts, et Dyson a mis fin au projet après y avoir investi près de 500 millions de livres.