Découvrez Ace et Melusi, les prochains opérateurs de Rainbow Six : Siege

Entre deux procès pour non respect de ses copyrights, Ubisoft continue à travailler sur son shooter compétitif orienté e-sports Rainbow Six Siege, et prépare la sortie de sa prochaine extension : Operation Steel Wave. Et qui dit nouveau contenu dit nouveaux agents à incarner dans le jeu ! Le studio a donc profité de l’occasion pour publier une vidéo présentant dans les grandes lignes les deux prochains opérateurs à rejoindre le roster du titre devenu conséquent, à savoir l’attaquant norvégien Ace, et la défenseure d’Afrique du Sud Melusi.

Le premier est présenté en train de descendre en rappel bien rapidement pour arriver dans une pièce ruinée, et d’après ses quelques lignes de dialogue, il s’agit sans doute d’un attaquant spécialisé dans la destruction de murs et d’obstacles en tous genres, avec une mobilité améliorée. Quant à la seconde, on la voit dissimulée dans un arbre, en train de faire du repérage à l’aide d’un de ses gadgets, on s’attend donc à une protagoniste s’occupant principalement du repérage, voire des pièges et embuscades. On devrait en tout cas être fixé lundi prochain, quand Ubisoft donnera tous les détails sur Operation Steel Wave.