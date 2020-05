Les mods sont disponibles pour Half-Life : Alyx

Alors que Half-Life : Alyx a rencontré un succès certain, amenant plus d’un million de nouveaux joueurs VR sur Steam, il manquait au titre un point essentiel aux jeux de Valve, qui est un argument conséquent pour tous ceux qui hésiteraient à utiliser Steam : les mods. C’est désormais chose corrigée, puisque le studio vient de déployer une mise à jour pour le titre activant l’accès beta au Steam Workshop. Ainsi, les utilisateurs pourront désormais se montrer créatifs avec tous les outils de modding en VR, et créer de nouveaux niveaux, textures, animations, et bien plus encore.

Le jeu est donc désormais compatible avec Source Filmmaker, le célèbre outil de Valve permettant de faire ses propres films et animations à partir des jeux, ou encore avec Hammer, qui permet de modifier et concevoir ses propres niveaux. Ainsi, les joueurs les plus inspirés pourront créer leur propre contenu, pour rivaliser avec ce que propose le jeu de base, ou tout simplement le compléter. L’accès au Workshop est devenu un passage incontournable pour les jeux Valve, mais aussi directement pour la plateforme qu’est Steam, aussi on a hâte de voir ce qui va sortir pour Half-Life : Alyx.