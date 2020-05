Le prochain Mad Max sera bel et bien un prequel

Les rumeurs qui courent depuis quelque temps viennent d’être confirmées : George Miller travaille bel et bien sur un nouveau film dans l’univers Mad Max. Il s’agira d’un prequel centré autour du personnage de Furiosa. Changement de taille cependant, elle ne sera cette fois pas jouée par Charlize Theron, puisque les studios ont commencé à chercher une actrice pour jouer une version plus jeune de la protagoniste. Miller a déclaré tout ceci au New-York Times, affirmant également que ce script avait été écrit en même temps que Fury Road était produit, afin que les acteurs de l’époque aient pu se faire une meilleure idée de l’histoire des personnages qu’ils jouaient.

Il a également expliqué son choix concernant le remplacement de Theron : Pendant un bon moment, je pensais que nous pourrions juste utiliser les CG de rajeunissement sur Charlize, mais je pense qu’ils ne sont pas encore au point. Malgré les braves tentatives dans The Irishman, je pense que l’effet uncanny valley est encore trop présent. Tout le monde est sur le point de le résoudre, particulièrement les développeurs de jeux vidéo japonais, mais nous n’en sommes pas encore là. » Sans rancune, puisque peu après ces révélations, Charlize Theron a fait une publication sur Twitter rendant hommage à Miller.

The man, the myth, the legend. Forever grateful to you, George. pic.twitter.com/JKS0fPUism

— Charlize Theron (@CharlizeAfrica) May 14, 2020