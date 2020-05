Le jeu de société Small World of Warcraft arrive cet été

Parce que trop de jeux de société, ça n’existe pas, le monde de World of Warcraft va être une nouvelle fois adapté sur ce format. Contrairement au jeu précédent cependant, on se trouve ici sur un titre beaucoup plus accessible, basé sur les règles de l’excellent Small World sorti en 2009, rapidement devenu un indispensable dans toute ludothèque qui se respecte. La base de ce jeu est simple : le monde est beaucoup trop petit pour les différents peuples qui y vivent, la guerre entre ces différentes races est donc totalement inévitable.

Le système de jeu est extrêmement simple à comprendre et chaque partie est différente, étant donné que les joueurs incarneront des combinaisons aléatoires composées d’un peuple et d’un trait. Entre ces règles simples, l’ambiance fantasy, la bagarre entre toutes les factions et l’esthétique orientée cartoon, on en serait presque étonné de se dire qu’il a fallu 11 ans pour que l’idée d’un crossover naisse. Le nom semble être le jeu de mots le plus évident de l’univers, aussi cette longue attente est impardonnable : Small World of Warcraft arrivera dans l’été à venir, et pour les fans de la licence ne connaissant pas encore le jeu de plateau, allez-y les yeux fermés.