Mark Hamill explique pourquoi il en a fini avec Star Wars

Mark Hamill, Luke Skywalker dans Star Wars, va-t-il reprendre son rôle un jour ? La réponse est non selon le principal intéressé. L’acteur pense que son temps est passé.

Il déclare à Entertainement Weekly :

« J’ai eu un début, un milieu et une fin. Ces films m’ont donné bien plus que ce à quoi je m’attendais quand nous avons commencé, donc ça ne m’est jamais venu à l’esprit [de revenir]. Mes adieux ont eu lieu dans l’épisode IX et c’était aigre-doux. J’aime tous ces gens et j’ai certainement de l’affection pour George et le personnage qu’il a créé. Je suis plein de gratitude pour ce qu’il m’a apporté et pour ma carrière, mais je ne veux pas être avide. Il y a encore tant d’autres histoires à raconter et tant de grands acteurs pour les raconter, ils n’ont pas besoin de moi ».