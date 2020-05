Amazon lance une nouvelle Fire 8 HD : plus de puissance, meilleure autonomie et USB-C

Amazon présente aujourd’hui une nouvelle version de sa tablette Fire HD 8. Les changements se font surtout sous le capot avec plus de puissance et une meilleure autonomie.

Le processeur est un quadricore avec une cadence de 2 GHz, contre 1,3 GHz sur le modèle précédent, et Amazon assure que le gain de performances est de l’ordre de 30%. La RAM passe à 2 Go, contre 1,5 Go auparavant. Pour le stockage, on retrouve le double maintenant avec 32 ou 64 Go. On peut même monter jusqu’à 1 To en utilisant une carte microSD.

Pour l’écran, Amazon reste sur une dalle de 8 pouces avec une définition de 1280 x 800 pixels. L’autonomie s’améliore un peu en passant de 10 heures à 12 heures ici. La recharge est plus rapide d’ailleurs grâce au port USB-C qui vient remplacer le port micro-USB.

Amazon propose la Fire HD 8 en précommande dès maintenant au prix de 99,99€. Le tarif est de 114,99€ si on désire ne pas avoir de messages publicitaires sur la tablette.

Outre la Fire HD 8, Amazon lance une Fire HD 8 Plus qui embarque 3 Go de RAM, le support de la recharge sans fil, un chargeur plus rapide (9 W) dans la boîte et six mois offerts à Kindle Unlimited. Il semblerait que ce modèle ne soit pas encore proposé en France. Le prix aux États-Unis est de 109,99$, soit 20 dollars de plus que la Fire HD 8.