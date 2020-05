Elon Musk redémarre l’usine Tesla de Californie… contre l’avis des autorités

Après les menaces de « délocalisation » du QG de Tesla en Californie, Elon Musk passe à l’étape supérieure en annonçant tout simplement le redémarrage de l’usine du Fremont alors même que les autorités de la province d’Alameda ont rallongé d’un mois les mesures de confinement. De fait, Tesla se place donc dans l’illégalité la plus totale, et c’est un Elon Musk bravache qui demande à être le premier arrêté en cas d’intervention de la police ! Après des semaines de déclarations et tweets rageurs contre les mesures de confinement, sans oublier une bonne dose de thèses complotistes autour de la propagation du COVID-19, Musk confirme donc qu’il est bien l’électron libre de la Silicon Valley. Reste à savoir si ces écarts répétés ne finiront pas par lasser les actionnaires…

Tesla is restarting production today against Alameda County rules. I will be on the line with everyone else. If anyone is arrested, I ask that it only be me.

— Elon Musk (@elonmusk) May 11, 2020