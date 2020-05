La playlist du premier avril revient sur Modern Warfare

« The more the merrier » comme on dit en anglais. C’est pourquoi Call of Duty : Modern Warfare avait instauré en avril dernier une playlist pour le moins spéciale à 10 contre 10 sur Shipment. La particularité de cette map? Sa taille considérablement réduite par rapport aux autres, ce qui en fait un lieu particulièrement inadapté pour les bagarres où le nombre de participants dépasse les deux joueurs. C’est sans doute ce qui explique le côté aussi bordélique qu’amusant de la playlist, qui permet de faire des parties sans prise de tête où le chaos règne en maître.

Il semblerait que le mode de jeu ait rencontré un succès inattendu, puisque la playlist est discrètement revenue dans le jeu lors d’une petite mise à jour qui est passée inaperçue. Avis aux amateurs cependant : vu la vitesse à laquelle la playlist Shipyard 24/7 a été retirée, n’hésitez plus et foncez directement, ces modes ne sont manifestement pas conçus pour avoir une durée de vie exceptionnelle. La mise à jour a également ramené les hélicoptères sur Warzone, retirés la semaine dernière à cause de différents bugs et glitches.