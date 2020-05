La Comic-Con de San Diego se fera en ligne cet été

Alors que la Comic-Con de San Diego avait suivi la tendance et pris la décision d’annuler son événement physique, à l’instar de toutes les autres manifestations culturelles du genre. le coup était dur à encaisser pour les fans qui avaient réservé depuis longtemps leur place. Mais il ne faudra pas attendre l’année prochaine pour avoir droit aux nouveautés que l’on attendait : les organisateurs de la Comic-Con viennent d’annoncer qu’un « @ Home event » serait plutôt proposé dans le courant de l’été. Les détails concernant cette nouveauté n’ont pas encore été communiqués dans le détail.

On se doute cependant que le contenu ne devrait pas être totalement différent de ce que l’événement aurait dû être, à savoir la diffusion de panels, d’interviews, de conférences et autres trailers. Reste maintenant à savoir quelle forme exacte prendra cette version virtuelle de la Comic-Con : un flux diffus d’annonces sans aucun lien particulier, comme le sera le Summer Games Fest, ou un événement plus centré, plus carré, avec un contenu qui suivra des thèmes plus clairs. L’événement est important pour bien des acteurs dans l’industrie, aussi on voit mal l’organisation être bâclée.