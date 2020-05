Google regroupe ses équipes travaillant sur les messageries et la communication

Google a décidé de rassembler un peu plus ses équipes qui travaillent sur toute la partie messagerie et la partie communication. Javier Soltero, le responsable de G Suite (une suite d’applications de Google), Google Meet et Google Chat est aussi devenu le responsable de Messages, Duo et de l’application Téléphone sur Android.

Cette unification était attendue. Google est souvent moqué pour tous ses services en rapport avec les messageries, notamment parce que le groupe a la fâcheuse habitude de sortir une nouvelle application de messagerie pour en remplacer une autre, et ce à plusieurs reprises. Il faut reconnaître que c’était surtout le cas il y a quelques années en arrière et que Messages (SMS/RCS) et Duo (appels vidéo) semblent être là pour un moment.

Dans un communiqué transmis à The Verge, Google indique :

Nous rassemblons tous les produits de communication collectifs de Google sous la direction d’un chef de file et d’une équipe unifiée qui sera dirigée par Javier Soltero. Javier restera dans la division Cloud, mais il rejoindra également l’équipe de direction de Google et sera sous la direction d’Hiroshi Lockheimer, vice-président des plateformes et de l’écosystème. En dehors de ce changement, il n’y a pas d’autres évolutions au sein du personnel et Hiroshi continuera à jouer un rôle important dans nos efforts de partenariat en cours.

Javier Soltero ajoute séparément qu’il est arrivé récemment chez Google et qu’il lui faut un peu de temps pour mettre en place des évolutions au vu de ce qu’ont fait ses prédécesseurs.