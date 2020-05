L’app de Google pour apprendre la lecture est disponible dans 180 pays

Google avait sorti il y a quelques temps Read Along, son application Android permettant de travailler la lecture, notamment utilisée par les élèves d’écoles élémentaires aux Etats-Unis. La firme vient d’annoncer que beaucoup plus d’apprenants vont pouvoir y accéder, puisque cette application est désormais disponible dans 180 pays. Lancée l’année dernière en Inde, l’application supporte désormais neuf langages, et utilise les technologies de reconnaissance audio ainsi que les fonctions en text-to-speech de Google, le tout enveloppé de façon ludique pour que les enfants puissent apprendre facilement et étoffer leur vocabulaire et leurs méthodes de lecture.

Toute l’expérience est centrée autour de Diya, la mascotte de l’application qui guide les apprenants dans leur travail, les motivants à grands coups de renforcement positif, « comme le ferait un parent ou un professeur. » Google a également tenu à rassurer les utilisateurs en ce qui concerne la sécurité : les données, réponses et voix enregistrées sont traitées localement, et ne sont envoyées à aucun moment sur les serveurs de la firme. De même, il ne sera nécessaire de se connecter au réseau que pour télécharger les nouvelles histoires.