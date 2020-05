La production de smartphones va reprendre en Inde

Alors que l’épidémie de COVID-19 a paralysé une bonne partie du monde, le marché smartphone n’avait pas été épargné. Depuis les lignes de productions totalement arrêtées jusqu’aux ventes en chute libre, l’industrie attendait avec impatience la reprise des activités, et on dirait bien que c’est pour bientôt. Les grands acteurs du secteur comme Xiaomi, Oppo, Vivo ou encore Samsung viennent en effet de recevoir carte blanche de la part des gouvernements de certaines provinces en Inde pour reprendre les opérations dans le pays. Le deuxième plus gros marché du monde au niveau des téléphones portables s’apprêterait ainsi à rouvrir ses portes, ce qui est une bonne nouvelle pour bien des entreprises.

Ces dernières affirment avoir obtenu la permission de relancer leurs chaînes de production, mais les mesures de sécurité et d’hygiène font que tout ne sera pas opérationnel à 100% : la distanciation sociale sera toujours de rigueur, et une restriction sur le nombre d’employés présents ne permettra pas de relancer aussi vite que voulu ce marché. Cette décision intervient quelques jours après la décision d’allonger le confinement de deux semaines supplémentaires dans le pays, tout en allégeant certaines mesures pour préparer un retour à l’économie « normale ».