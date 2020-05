La line-up HBO Max inclura des animés de Crunchyroll

Alors que HBO Max se prépare à débarquer sur le marché à la fin du mois, le 27 mai, la période semble bien choisie pour annoncer du nouveau contenu pour venir étoffer sa line-up, et proposer ainsi un lancement plus solide. Et le partenariat qui vient d’être annoncé est prometteur : afin de concurrencer Netflix et son choix d’animés, Crunchyroll, également détenu par WarnerMedia rejoint la nouvelle plateforme et va fournir l’accès à 17 séries du genre. Et si on en suit l’annonce, qui avance que « les plateformes font équipe afin d’apporter plus d’animés doublés et sous-titrés aux fans sur tout le territoire des Etats-Unis », le partenariat ne s’arrêtera pas là et devrait fournir dans les temps à venir encore plus de contenu.

Ainsi, on retrouve parmi ces titres de lancement des poids lourd du genre, comme Full Metal Alchemist : Brotherhood, ou encore Rurouni Kenshin, d’autres oeuvres moins connues comme In/Spectre, un Crunchyroll Original, seront également de la partie. Chaque trimestre, des nouveautés seront ajoutés à cette liste, et on nous promet d’ores et déjà que les célèbres titres comme Hunter X Hunter et Death Note vont arriver dans l’année.