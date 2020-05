Destiny 2 sera disponible sur les consoles next-gen

Alors que Microsoft a détaillé le line-up de sa prochaine console, qui ne casse pas trois pattes à un canard avec des titres essentiellement multi-plateformes, Bungie a tenu à réagir de son côté pour rappeler l’existence de Destiny 2. Le studio s’est en effet fendu d’un petit tweet, dans lequel il est affirmé que le shooter MMO serait également disponible sur les prochaines consoles de Microsoft et Sony. Même si la publication tente un peu de teasing en nous promettant que d’autres détails seraient annoncés plus tard, on voit difficilement ce qui pourrait être ajouté au titre de 2017.

On peut penser à la partie technique et se dire que le framerate sera sensiblement amélioré, ce qui est toujours une bonne nouvelle sur les consoles. De même pour les temps de chargement, qui peuvent toujours être raccourcis. Le crossplay avec les « anciennes » plateformes pourrait également être un bon argument. Mais même avec de tels argument, on voit difficilement comment les joueurs actuels pourraient être convaincus de racheter le jeu dans lequel ils ont déjà investi un temps conséquent.