OnePlus prépare la recharge 65 W pour ses smartphones

Il y a eu beaucoup de progrès pour la recharge des smartphones. Le temps de recharge baisse d’année en année et les constructeurs ne comptent pas s’arrêter là. OnePlus propose une charge à 30 W (filaire ou sans fil) avec ses OnePlus 8/8 Pro et veut maintenant la doubler.

Un chargeur OnePlus qui a une capacité de 65 W a été approuvé et il a pour numéro de référence JPTUV-108128. Il est difficile de savoir pour l’instant si OnePlus va le commercialiser séparément ou si le constructeur va le proposer avec son OnePlus 8T, qui devrait arriver au second semestre de 2020 normalement. Le second scénario semble plus probable, afin d’avoir un argument de vente avec le prochain smartphone.

OnePlus ne serait pas le premier à proposer un tel chargeur. En effet, Realme et Oppo offrent déjà un tel chargeur. On peut d’ailleurs noter que Realme, Oppo et OnePlus ont tous les trois la même maison mère : BBK Electronics. Outre ces groupes, il y a Xiaomi qui propose un chargeur 65 W avec son M10 Pro. Le smartphone peut accepter 50 W au maximum, mais Xiaomi dit proposer un chargeur de 65 W afin de l’utiliser pour divers produits, comme un ordinateur portable qui, lui, profitera bel et bien des 65 W.