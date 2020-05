Google Lens aide désormais à prononcer les mots qui y sont traduits

Avec Google Lens, l’application qui permet d’effectuer des recherches plus ou moins poussées en se basant uniquement sur des photos, Google a d’autres ambitions que de vous aider à identifier l’insecte bizarre qui vient de se poser sur le rebord de votre fenêtre, ou de savoir si oui ou non on peut manger ces champignons. La productivité est au centre des intérêts de la firme, qui veut mettre en avant ses nouvelles fonctions en ce qui concerne la traduction de textes issus d’autres langues, mais aussi désormais l’aide à la prononciation de ces nouveaux mots.

En effet, avec la dernière mise à jour, non seulement on peut avoir la traduction de mots en pointant simplement la caméra dessus, mais en sélectionnant le texte et en appuyant sur le petit bouton « écouter », l’application va prononcer le mot dans la langue et avec l’accent approprié. D’autres fonctions ont également été apportées par la dernière mise à jour : on peut par exemple directement sauvegarder le texte de documents papiers sur son téléphone ou les autres appareils associés. Il est aussi possible d’approfondir ses connaissances en sélectionnant un mot ou un concept, afin d’avoir accès des pages appropriées choisies parmi les résultats d’une recherche sur le thème choisi.