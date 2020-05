Robocop arrive sur Mortal Kombat 11 le 26 mai

Une nouvelle extension annoncée pour Mortal Kombat 11 marque d’ores et déjà l’histoire de la franchise. Aftermath propose en effet pour la première fois une suite à l’histoire présentée dans le titre, qui devrait cette fois être centrée sur des personnages qui n’ont pas eu l’occasion de briller dans le dernier opus comme Night Wolf, Sheeva et Fujin. Mais si ce contenu est de base inédit, ce n’est certainement pas ce que l’on retiendra de ce DLC, puisque Robocop va rejoindre le roster du titre.

Il devrait ainsi arriver avec le reste de l’extension le 26 mai prochain, avec Sheeva et Fujin, dans le DLC annoncé à 40 dollars. De nouvelles arènes de combat seront également de la partie, notamment la Soul Chamber, la Dead Pool, un niveau encore sans nom situé à l’extérieur du donjon de Kronika, ou encore Retrokade, qui devrait mélanger et moderniser plusieurs arènes traditionnelles des anciens jeux. Enfin, une nouvelle forme de finisher devrait également faire son arrivée : il s’agit des « Friendships », qui sont l’exact contraire des fatalities, et présentent les personnages avec une tendresse que l’on ne soupçonnait pas.