Twitch travaille sur des TV réalités en direct interactives

Alors qu’Amazon se lance petit à petit dans le monde du jeu vidéo, préparant des titres ambitieux comme Crucible, ou son MMO New World, il devient évident que Twitch va devenir un outil de choix de la firme dans sa course à l’interactivité en ligne, et des nouveaux concepts sont donc dans les tuyaux. C’est en tout cas ce que semble indiquer un rapport de Bloomberg, qui affirme que l’entreprise a lancé un appel à projets pour des shows de TV-réalités non scriptés, qui viserait principalement les hommes intéressés par le jeu vidéo entre 18 et 24 ans.

D’après les documents en question, les émissions de jeux, de rencontres ou encore les talk-shows seront privilégiés, étant donné le budget relativement faible nécessaire, soit entre 50.000 et 250.000 dollars par semaine. Si ces programmes devraient être légèrement au dessus du podcast moyen que l’on trouve sur YouTube, on ne s’attend pas à la réinvention de la roue. Amazon n’est après tout pas particulièrement célèbre pour ses idées révolutionnaires, et va très certainement contribuer au formatage déjà bien installé du contenu vidéo que l’on trouve déjà en ligne.