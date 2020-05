The Last of Us Part II : un nouveau trailer techniquement très impressionnant

Naughty Dog tente de reprendre la main après le very bad buzz qui a suivi l’énorme leak de The Last of Us Part II. Comme annoncé, le studio vient de diffuser un nouveau trailer à l’ambiance toujours aussi sombre… et à la technique étincelante. On n’avait pas vu une telle prouesse technique sur PS4 Pro depuis au moins Death Stranding. Le niveau de modélisation des personnages humains, la qualité des textures ou des effets lumineux, tout est au top de ce que peut « cracher » une PS4 aujourd’hui. Le trailer n’en dévoile pas trop côté scénario (il y a les leaks pour ça, hum…), mais Ellie et Joel semblent toujours autant en mauvaise posture. Quant au traitement de la violence dans le jeu (de l’ultra violence diront certains), ce dernier fera sans doute autant parler que les choix scénaristiques de Neil Druckman. The Last of Us Part II sortira sur PS4 et PS4 Pro le 19 juin prochain.