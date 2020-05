EA prévoit de sortir 14 jeux d’ici avril 2021

Si le monstre de l’industrie du jeu vidéo qu’est EA est célèbre, ce n’est pas forcément pour les bonnes raisons : sorte d’Ed Woods qui aurait touché le jackpot, le studio privilégie en effet largement la quantité par rapport à la qualité. Et cette année ne devait pas faire exception, puisque 14 jeux devaient sortir durant l’année fiscale 2021 qui a débuté le mois dernier. Et malgré les conditions de travail difficiles à cause des mesures de confinement et de l’épidémie de COVID-19, la firme a confirmé que ses objectifs n’avaient pas changé lors d’un entretien avec ses investisseurs.

Ainsi, nous devrions bel et bien avoir droit à 14 titres d’ici avril 2021, soit plus d’un titre par mois. Quatre de ces titres sont des jeux de sport, parmi lesquels les trois classiques que sont FIFA, Madden, NHL et un dernier inconnu qui n’a pas encore été annoncé. Quatre autres seront tirés d’autres licences non-annuelles de l’éditeur, comme Command & Conquer et vraisemblablement la version Switch de Burnout Paradise, ainsi que Medal of Honor VR. Deux autres jeux seront des titres mobiles, et le reste devrait rentrer dans la catégorie des indépendants. Il a également été annoncé qu’une nouvelle IP était en développement, et devrait donc lancer une nouvelle licence, soit en live-service, soit en sortie annuelle.