Premier trailer pour Space Force, la série parodique de Netflix

Netflix vient de lâcher le premier trailer de Space Force, une série parodique avec Steve Carell en vedette (mais aussi John Malkovich, Diana Silvers, Tawny Newsome, Lisa Kudrow et Ben Schwartz). La série a été réalisée en grande partie par les « anciens » de The Office, dont notamment Carell himself ainsi bien sûr que Greg Daniels. Space Force semble vouloir se moquer avant tout des difficultés bureaucratiques de la division spatiale de l’armée américaine, un autre point commun avec The Office. Jolie coïncidence, il est à noter que la série sera diffusée deux jours après le premier vol d’essai habité de la capsule Dragon de SpaceX, ce qui signera le grand retour des missions commerciales habitées américaines. Aux Etats-Unis, la temporalité de la fiction n’est jamais trop éloignée du réel. La série Space Force sera diffusée sur Netflix le 29 mai prochain.