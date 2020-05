PewDiePie signe un accord d’exclusivité avec YouTube pour diffuser ses lives

PewDiePie, qui dispose de la deuxième chaîne YouTube la plus suivie au monde avec 104 millions d’abonnés, a passé un accord d’exclusivité avec la plateforme de vidéos de Google. Ce partenariat est lié à la diffusion des lives de PewDiePie qui se feront exclusivement sur YouTube à partir de maintenant.

« YouTube a été mon foyer depuis plus de dix ans maintenant et la diffusion en direct sur la plateforme me semble naturelle, car je continue à chercher de nouvelles façons de créer du contenu et d’interagir avec les fans du monde entier », indiqueindique le YouTubeur, qui s’appelle Felix Kjellberg. Il continue : « La diffusion en direct est une chose sur laquelle je me concentre beaucoup en 2020 et au-delà, donc être capable de s’associer avec YouTube et d’être à la pointe des nouvelles fonctionnalités des produits est spécial et excitant pour l’avenir ».

YouTube a déjà noué des accords similaires avec d’autres vidéastes, dont CouRage, Lachlan, LazarBeam, Muselk, Typical Gamer et Valkyrae.

Guess who's streaming exclusively on YouTube now? pic.twitter.com/05DXIwkkyz — YouTube Gaming at 🏠 (@YouTubeGaming) May 4, 2020

Il est évident que cet accord cache une certaine somme d’argent, mais ni PewDiePie ni YouTube n’ont décidé de faire un commentaire public sur le sujet. Il n’est pas non plus précisé sur combien de temps porte l’accord d’exclusivité.