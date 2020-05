Le GPU RDNA mobile de Samsung et AMD exploserait les perfs de l’Adreno 650 de Qualcomm

AMD et Samsung ont signé au mois d’août 2019 un partenariat qui a largement pris de cours l’industrie. Les deux géants ont joint leurs efforts afin de mettre au point le tout premier GPU mobile à architecture RDNA, un objectif ambitieux… qui serait déjà largement rempli ! Une « fuite » publiée sur Clien, un forum technologique sud-coréen, dévoile en effet les premiers « benchs » du GPU RDNA mobile, et la concurrence prend cher ! Qu’on en juge : sur les batteries de test graphique GFXBench, le GPU d’AMD et de Samsung explose littéralement les perfs de l’Adreno 650 (le dernier GPU mobile de Qualcomm), avec par exemple 181 fps au test Manhattan 3.1, 138 fps au test Aztec, et 58 fps au test Aztec High. En comparaison, l’Adreno 650 semble presque poussif (123 fps/Manhattan 3.1, 53 fps/Aztec, 20 fps/Aztec High).

Certes, la puce d’AMD n’est pas encore prête de sortir sur le marché (si tant est que la fuite sur les benchs soit véridique), et Qualcomm aura tout le temps nécessaire pour peaufiner la prochaine génération d’Adreno, mais l’écart est largement au delà du « notable »… Vivement le prochain Galaxy S30 !