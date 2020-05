Intel rachète Moovit pour 900 millions de dollars

Intel annonce aujourd’hui avoir racheté Moovit, une société israélienne spécialisée dans les transports en commun pour avoir des informations à leur sujet, comme les horaires et les itinéraires. Le montant du rachat est 900 millions de dollars.

Moovit, qui a vu le jour en 2012, revendique plus de 800 millions d’utilisateurs dans le monde avec une disponibilité de son service dans 3 100 villes de 102 pays. En France, Moovit couvre une cinquantaine de villes, dont Bordeaux, Paris, Marseille, Lille, Lyon, Montpellier Strasbourg ou encore Toulouse.

Que va faire Intel de Moovit ? Le groupe, que le grand public connaît surtout pour ses processeurs, va laisser l’application telle qu’elle existe aujourd’hui. Les 800 millions de personnes qui l’utilisent vont donc pouvoir continuer à avoir les informations sur les transports en commun. Intel compte surtout utiliser la technologie de Moovit dans Mobileye, une entreprise qu’il a rachetée pour 15,3 milliards de dollars en 2017 et qui est focalisée sur la voiture autonome.

🎉 We’re thrilled to announce that Moovit has been acquired by @Intel to join forces with @Mobileye 🎉

We’re excited to join the Intel family, and revolutionize #urbanmobility together!

Read a letter from our Co-founder and CEO @NirErez1 here: https://t.co/oLHoToycpH

— Moovit (@moovit) May 4, 2020