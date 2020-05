Galaxy S8 et S8+ : Samsung arrête avec les mises à jour mensuelles

Samsung fait un changement au niveau de ses Galaxy S8 et Galaxy S8+. Les deux smartphones sortis en 2017 n’auront plus le droit à des mises à jour mensuelles comme c’était le cas depuis le départ. Samsung proposera désormais une mise à jour par trimestre.

La dernière mise à jour mensuelle distribuée a été celle d’avril. La date pour la prochaine n’est pas encore communiquée, mais elle pourrait débarquer en juillet. Elle intégrera les correctifs d’Android proposés par Google en mai, juin et juillet. Celle d’après devrait débarquer en octobre avec les correctifs d’août, septembre et octobre et ainsi de suite pour les trimestres suivants.

Les Galaxy S8 et Galaxy S8+ seront bientôt rejoints par le Galaxy Note 8, sorti en septembre 2017. Il devrait toujours avoir des mises à jour mensuelles jusqu’en août ou septembre de cette année, avant de basculer sur des mises à jour trimestrielles.

Pour ce qui est des mises à jour majeures d’Android, c’en est fini pour les Galaxy S8 et Galaxy S8+. Les deux smartphones n’auront pas le droit à Android 10 et encore moins à Android 11, qui est actuellement disponible en bêta auprès des développeurs. Cette information est un rappel pour le coup, elle est connue depuis le début de l’année.