Star Wars Day : une vidéo hommage pour passer en revue l’héritage de la saga culte

Malgré les déceptions, malgré les gros ratés de la troisième et dernière trilogie, mais aussi à cause de quelques chef d’œuvres (L’Empire contre Attaque à jamais dans nos cœurs de fans) et des quelques « bonnes » extensions de l’univers original (la première série animée, The Mandalorian), les fans fêtent aujourd’hui le Star Wars Day ! Comme tous les 4 mai, les évènements en ligne et les hommages se multiplient, une façon comme une autre de faire revivre la flamme. Les trouvailles, parodies, hommages et autres pépites de fans sont regroupées sous le hashtag #MayThe4thBeWithYou. Difficile de faire un tri parmi cette multitude, mais nous retiendrons de notre côté un trésor vidéo exhumé par l’INA, une interview tout en français maladroit de la sublime Carrie Fisher. Nous sommes en 1977, soit l’année de sortie du premier film Star Wars, et elle incarne déjà la plus engagée et la moins soumise des princesses que l’on ait vu sur un écran de cinéma…

« Elle n’est pas comme votre princesse stéréotypée. […] Elle est très indépendante » #MayThe4thBeWithYou

L’interview en français de Carrie Fisher sur Princesse Leia, à l’occasion du #StarWarsDay pic.twitter.com/x2364dqLuY — Ina.fr (@Inafr_officiel) May 4, 2020

L’autre perle, c’est une vidéo-hommage de fan qui passe en revue la saga culte et certaines de ces extensions d’univers. C’est assez bien fait, et parvient même à ne garder que les bons moments des plus mauvais films (en quelque sorte). Allez, c’est le moment de la placer : « May the Fourth be with you ! ».