Microsoft va prochainement proposer sa nouvelle « grosse » mise à jour pour Windows 10. Il s’agira de la mise à jour nommée Mai 2020. Elle aurait dû être disponible pour tous le 12 mai, mais il y a eu du retard.

Selon ZDNet, les constructeurs d’ordinateurs vont recevoir demain (5 mai) la mise à jour et les développeurs seront servis une semaine plus tard, à savoir le 12 mai. La sortie de la version finale de la mise à jour pour le grand public serait programmée pour le 28 mai.

Comme dit plus tôt, il y a du retard parce que Microsoft comptait au départ proposer la mise à jour le 28 avril aux constructeurs d’ordinateurs et aux développeurs puis sortir la version au grand public le 12 mai. La raison précise du retard n’est pas connue pour l’instant, mais il est suggéré que Microsoft voulait boucher une faille de sécurité de type 0-day. Il est également possible que le confinement (et donc le télétravail) joue sur les délais.

Pour rappel, Microsoft diffuse deux « grosses » mises à jour de Windows 10 chaque année. La première est proposée au printemps et l’autre est proposée à l’automne. Les utilisateurs ont aussi le droit à des mises à jour mensuelles pour corriger des bugs et boucher des failles de sécurité.