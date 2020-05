Des hommages à Rick May sont apparus dans Team Fortress 2

Le mois dernier, l’épidémie de coronavirus nous a pris Rick May, qui a perdu la vie à l’âge de 79 ans après avoir été déclaré positif au COVID-19. L’acteur, particulièrement vulnérable alors qu’il se remettait d’une attaque en février, n’a pas survécu au virus. Il a laissé derrière lui non seulement une carrière de comédien bien remplie, mais aussi, et c’est surtout pour ça que nous le connaissons, un parcours de doubleur dans le monde du jeu vidéo qui a notamment donné sa voix au mythique Soldier de Team Fortress 2, ou encore à Peppy dans Star Fox 64.

Rien d’étonnant alors à la réaction de Valve, qui a tenu à rendre hommage à l’homme avec une petite mise à jour sur Team Fortress 2 : en plus des quelques discrets correctifs, on y trouve une immortalisation de l’acteur et de son travail grâce à des petites statues placées un peu partout sur les maps officielles. On y voit le personnage, accompagné d’une plaque « Rick May 1940-2020 – That was a hell of a campaign, son. » De plus, on peut parfois entendre des provocations ou répliques du personnage en passant à côté. Cet hommage devrait durer tout le mois de mai.