Elon Musk aurait menti concernant les tests d’autonomie de la Model S

Plus tôt dans la semaine, lors d’une réunion concernant les résultats financiers récents de Tesla, Elon Musk avait affirmé que la Model S Long Range était le premier véhicule électrique de ce type à pouvoir se targuer d’une autonomie à 400 miles (soit environ 640 kilomètres). Ce chiffre vient directement contredire une note de l’EPA (Environmental Protection Agency), qui avançait d’après ses tests que l’on ne dépasserait pas les 391 miles. Le PDG a alors rapidement balayé cette donnée, affirmant qu’il s’agissait d’une erreur, plus précisément que quelqu’un avait laissé les clefs dans la voiture et une porte ouverte toute la nuit. La voiture serait ainsi passée en attente de conducteur, un mode qui a consommé 2% de la batterie.

Il ne s’attendait sans doute pas à la réponse de l’agence : « Nous pouvons confirmer que l’EPA a testé le véhicule correctement, la porte était fermée, et nous serons heureux de discuter n’importe quel point technique avec Tesla, comme nous le faisons fréquemment avec tous les constructeurs automobiles. » L’entreprise n’a pas encore répondu officiellement : il faudra donc sans doute surveiller le compte Twitter de Musk, où une diatribe contre l’agence pourrait faire son apparition.