Un cadre NVIDIA sort un concept de respirateur en open-source, peu cher à produire

Après d’autres entreprises comme par exemple la NASA, qui a réussi à développer un respirateur artificiel en seulement 37 jours plus facile à produire et à maintenir que la moyenne, c’est aujourd’hui un cadre de NVIDIA qui vient apporter une potentielle solution au cruel manque d’appareils du genre dans les hôpitaux des pays les plus touchés par le coronavirus. C’est Bill Dally, Chef Scientifique de la firme, qui a créé le concept du respirateur en question : open-source, l’appareil est peu cher à produire, à peine quelques centaines de dollars, et simple à assembler.

Il a détaillé dans une vidéo le design de sa machine, centrée autour de deux composants très communs, une électrovanne et un microcontrôleur. D’après son prototype bricolé à partir de ce qu’il a trouvé sur le moment, le coût serait aux alentours des 400 dollars. Il pourrait être baissé à 300 dollars en cas de production de masse, voire même à une centaine seulement en cas d’impression 3D. Ce respirateur a réussi les tests sur poumons artificiels, et il ne reste plus qu’à attendre la validation de la FDA pour que le concept puisse arriver dans les hôpitaux.