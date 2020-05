Valve pourrait décaler l’International 2020 de DotA 2 à l’année prochaine

Quelques jours après les annonces de Riot Games pour League of Legends et Epic Games pour Fortnite, qui ont déclaré ne pas pouvoir assurer les tournois majeurs de cette année pour leurs jeux respectifs, c’est cette fois Valve qui vient de déclarer que l’événement 2020 à suivre pour DotA 2, The International, ne pourra pas avoir lieu. Initialement prévu cet été à Stockholm, le studio a décidé de repousser jusqu’à nouvel ordre cette date pour se conformer aux mesures de confinement et s’assurer que le public pourra se déplacer pour y assister sans risque.

La décision est historique : cet événement a lieu tous les ans depuis 2011, et demeure l’un des plus populaires du monde de l’e-sport. Il s’agit également du plus lucratif, puisque l’année dernière, le tournoi de Shanghai proposait un prize pool à hauteur de 30 millions de dollars. Valve n’a pas encore communiqué de nouvelle date, ni même de fourchette concernant la suite des événements, mais assure que l’événement aura lieu tôt ou tard. L’entreprise pourrait même repousser le tournoi jusqu’à 2021, auquel cas c’est tout son calendrier qui risque de changer.