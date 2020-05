La série de S.F Battlestar Galactica est disponible sur Amazon Prime Video

Battlestar Galactica, la dernière grande série de Space Opera, débarque dès aujourd’hui sur Amazon Prime Video. Le service de SVoD d’Amazon enrichit son catalogue (déjà très correct) d’une série quasi culte, même si l’on peut regretter de n’avoir accès qu’aux 4 saisons, sans certaines mini-séries (The Plan, Razor, The Resistance, The Face of the Ennemy, Blood and Chrome) et sans les films basés sur le lore de BG. En revanche, la mini-série introductive est bien présente sur le service. Inspirée de la série Galactica (culte elle aussi) de 1978, Battlestar Galactica est une série télévisée de S.F anglo-canado-américainequi s’étend sur 73 épisodes (4 saisons). La série a démarré sur Sky One le 18 octobre 2004 (le 2 décembre 2005 en France) et s’est achevée le 20 mars 2009 sur Sci-Fi Channel (Syfy). Concernant le scénario, et pour faire court, la série met en scène l’affrontement qui oppose les Cyclons, des robots humanoïdes (créés par les humains), aux colons. Le Galactica, un vieux vaisseau spatial de combat promis démilitarisation, devient l’ultime rempart de l’humanité.