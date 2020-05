Chute historique des ventes de smartphones lors du Q1 2020

Covid-19 oblige, les données publiés par Canalys, IDC et Strategy Analytics ne seront une surprise pour personne. Le niveau de la « chute » a toutefois de quoi surprendre même les plus blasés : lors du premier trimestre 2020, le marché du smartphone s’est en effet effondré de 11,7% pour IDC, de 13% pour Canalys et de 17% pour Strategy Analytics. Quels que soient les pourcentages retenus, il s’agit dans tous les cas d’un « gadin » aux proportions historiques et qui n’est sans doute qu’une « mise en bouche » au regard de ce qui nous attend pour le Q2. Dans ce contexte de grande fragilité du secteur, Samsung serait l’entreprise qui aurait le mieux limité la casse (avec une Pdm estimée aux alentours de 20%) tandis que Xiomi et Vivo sont crédités d’une belle « résistance ». En revanche, les avis divergent concernant les places de seconds et de troisième (Huawei devant Apple ou l’inverse). In fine, tous s’accordent à dire que les chiffres du Q2 ne seront pas bons, pas bons du tout.