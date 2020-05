Apex Legends présente sa nouvelle héroïne : Loba

Apex Legends va bientôt passer à sa prochaine saison, et Respawn Entertainment en a dévoilé une des nouveautés principales : une nouvelle héroïne à incarner. Il s’agit de Loba, passée experte dans l’art du cambriolage et de l’évasion. Et le célèbre Battle Royale déroule petit à petit son univers à travers une discrète narration, puisqu’on apprend dans le trailer sorti pour l’occasion que l’histoire de Loba est liée à celle de Revenant le cyborg spécialisé dans l’assassinat qui avait rejoint le roster du jeu pour la saison 4.

Mais bien entendu, ce n’est pas la seule nouveauté que la nouvelle saison apportera. On retrouvera la traditionnelle mise à jour du Battle Pass, avec une centaine de nouveaux objets à débloquer. Le studio a également mis en avant un nouveau système de quêtes sans trop le détailler. Il a cependant été avancé que les joueurs seraient bien récompensés quand ils les accompliront. La Ranked League Series sera également de la partie, commençant sur King’s Canyon, puis passant sur World’s Edge en juin. Enfin, les développeurs ont mis en place un système qui manquait clairement au jeu, permettant aux joueurs ayant des coupures de connexion de pouvoir revenir dans leurs parties en cours.