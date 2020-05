Amazon va dépenser son bénéfice du 2e trimestre pour la lutte contre le coronavirus

Amazon a publié ses résultats financiers pour le premier trimestre de 2020. Autant le chiffre d’affaires est supérieur aux attentes, autant le bénéfice par action ne l’est pas.

Le chiffre d’affaires a été de 75,5 milliards de dollars, contre 59,7 milliards de dollars il y a un an, soit une hausse de 26%. Les analystes s’attendaient à 73,61 milliards de dollars en comparaison. Pour ce qui est du bénéfice net, il s’est établi à 2,5 milliards de dollars, contre 3,6 milliards de dollars auparavant, soit une baisse de 30,56%. Le bénéfice par action a été de 5,01 dollars cette fois. Les analystes s’attendaient à 6,25 dollars et ont donc été déçus : l’action d’Amazon a baissé de 4,81% à 2 355 dollars en post-séance à la Bourse.

Au-delà des résultats, la plus grande nouvelle d’Amazon est que le commerçant en ligne prévoit de dépenser tous ses bénéfices du deuxième trimestre — qu’il estime à 4 milliards de dollars — pour répondre à la pandémie de coronavirus. Cela inclut des centaines de millions de dollars qu’il prévoit de dépenser pour les tests de dépistage pour ses employés et pour renforcer son réseau de livraison afin d’acheminer les colis aux clients à temps.

« Dans des circonstances normales, au cours du prochain trimestre, nous devrions réaliser un bénéfice d’exploitation de quelque 4 milliards de dollars ou plus. Mais ce ne sont pas des circonstances normales. Au lieu de cela, nous nous attendons à dépenser la totalité de ces 4 milliards de dollars, et peut-être un peu plus, pour des dépenses liées au Covid-19 », dit Amazon dans son communiqué. Pour le deuxième trimestre, Amazon estime que son chiffre d’affaires pourrait augmenter de 28% et atteindre 81 milliards de dollars.