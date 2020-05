Hercule : Disney prépare un remake live-action avec les frères Russo en producteurs

Un remake live-action du film Hercule sorti en 1997 est en préparation du côté de Disney. Le groupe de Mickey préfère donc regarder encore une fois dans son rétroviseur pour piocher des histoires plutôt qu’en créer de nouvelles.

Le scénario sera écrit par Dave Callaham. Ce dernier a notamment écrit ou coécrit les scénarios de Doom, les trois films The Expendables, Wonder Woman 1984 et Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Au niveau de la production, on retrouvera Joe et Anthony Russo. Les deux frères sont connus pour, notamment, avoir réalisé Avengers : Infinity War et Avengers : Endgame. Ils ont également réalisé Captain America : Le Soldat de l’hiver et Captain America: Civil War.

Le film en est encore à ses débuts et un casting n’a pas été établi pour l’instant. Autre élément inconnu : le lieu de diffusion. Le film sera-t-il proposé au cinéma ou directement en streaming sur Disney+ ? La question peut se poser parce qu’un remake live-action de Robin des bois, aussi en préparation, sera directement disponible sur Disney+ à une date inconnue pour l’instant.

En attendant d’en savoir plus, voici le synopsis du film d’animation Hercule sorti en 1997 :