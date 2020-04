Un remake de Robin des Bois en CGI arrive en exclusivité sur Disney +

Après avoir refait en version live-action ses plus gros succès au cinéma, comme Aladdin, Mulan, ou le bien triste Le Roi Lion en CGI, Disney préparerait un remake de son dessin animé Robin des Bois. Et à l’image du Roi Lion, il s’agira d’une adaptation qui conservera les animaux anthropomorphiques et le format entre images réelles et 3D générée par ordinateur. On devrait également y retrouver les chansons traditionnelles du studio, et l’histoire inspirée du classique : Robin des Bois le renard, accompagné de sa fine équipe, dérobe les richesses des plus aisés pour les offrir aux pauvres, entrant par conséquent directement en conflit avec le Prince John, le lion qui suce son pouce.

C’est Carlos López Estrada qui s’occupera de réaliser le film, tandis que Kari Granlund, qui a écrit la nouvelle version de La Belle et le Clochard, sera en charge du script. Enfin, le film sera une exclusivité Disney +, à l’image d’Artemis Fowl. De quoi s’assurer que les titres au potentiel le moins rentable iront directement renforcer le catalogue de la firme en ligne, fournissant ainsi de la nouveauté pour les 50 millions d’utilisateurs qui se sont déjà abonnés au service.

n’oubliez pas que si vous souhaitez tester Disney+, vous avez droit à 7 jours gratuits (sans engagement)