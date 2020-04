Le British Museum met la moitié de sa collection en ligne

Alors que les jeux vidéo et les plateformes de streaming sont clairement les grands gagnants de cette période difficile, les autres acteurs du monde de la culture ne comptent pas sombrer dans l’oubli pour autant. Confinement oblige, si vous ne pouvez pas aller au musée, c’est le musée qui viendra à vous : le British Museum a mis en ligne plus de la moitié de sa collection, soit plus de 1.9 million d’images pour environ 4.5 millions d’objets, le tout sous licence Creative Commons 4.0. Il est donc possible de regarder mais aussi d’utiliser ces images comme on le souhaite, tant qu’il ne s’agit pas de fins commerciales.

Même si cette version virtuelle ne pourra jamais remplacer le simple fait de voir ces objets en vrai, on ne peut que vous conseiller d’aller y jeter un oeil, surtout pour ceux qui n’ont jamais eu la chance de visiter ce musée : la Pierre de Rosette, les peintures de Dante Gabriel Rossetti et tous les autres artefacts restent impressionnants. De plus, avec la licence, voilà qui devrait aider bien des professeurs et étudiants à approfondir leurs sujets.

Today we’re excited to launch a major revamp of our Collection online! 🏛📲

We’ve been working extra hard to bring you this update early so you can #MuseumFromHome even better than before.

Access the collection digitally wherever you are: https://t.co/a2CPohwarP pic.twitter.com/py0ppV4ktV

— British Museum (@britishmuseum) April 28, 2020