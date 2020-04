Profitant d’un appel pour faire le point sur les résultats du premier trimestre 2020, le PDG de Tesla Elon Musk a confirmé que le système de « Conduite entièrement Autonome » sera bel et bien disponible d’ici la fin de l’année sous forme d’abonnement. Si côté hardware, les produits ont été installés depuis maintenant quelques années, le software doit être activé par l’entreprise, que ce soit directement à l’achat, ou plus tard sous forme de mise à jour, moyennant bien entendu un bon pécule : 3000 dollars pour « l’Autopilot », et 5000 dollars pour le « FSD (pour Full Self Driving). », qui a vu son prix augmenter de 1000 dollars l’été dernier.

L’investissement est donc conséquent, surtout quand les utilisateurs le faisant installer après leur achat devaient payer plus cher. C’est pourquoi Musk a déclaré vouloir proposer le FSD « en tant que service à abonnement, mais pas avant la fin de l’année. » Même si d’après un cadre de la firme, acquérir cette fonction à l’achat restera l’option la moins chère, l’abonnement devrait tout de même permettre à davantage de clients qui n’auraient pas forcément les fonds nécessaire à tout de même en bénéficier.