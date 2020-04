Google Pixel 4a : une sortie en mai selon un opérateur

Le Pixel 4a ne semble plus très loin. Google aurait dû annoncer ce smartphone au mois de mai lors de la I/O, mais la conférence a été annulée à cause de la crise sanitaire. Cela ne devrait pas pour autant jouer sur la présentation et la disponibilité du smartphone.

Un mémo de l’opérateur Vodafone en Allemagne, dévoilé par Caschys, fait état d’une disponibilité du smartphone milieu de gamme de Google pour le 22 mai prochain. Google devrait logiquement annoncer le smartphone quelques jours avant (avec une présentation en ligne ou un simple communiqué), afin de prendre les premières commandes et effectuer les livraisons à partir du 22 mai. Il n’est pas précisé si cette date concerne le monde entier ou seulement l’Europe.

La plupart des informations sont connues au sujet du Pixel 4a grâce aux multiples fuites ces dernières semaines. Le smartphone commencera à 399 dollars (399 euros en Europe ?). Il aura un écran de 5,81 pouces avec une définition de 2 340 x 1 080 pixels et un affichage de 60 Hz, le processeur Snapdragon 730, 6 Go de RAM, 64 Go de stockage et une batterie de 3 080 mAh.