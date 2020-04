Wave : John Legend et Tinashe participeront à des concerts en VR sur la plateforme sociale

Le spectaculaire concert « Fortnite » du rappeur Travis Scott a sans doute montré la voie. La plateforme sociale VR Wave est elle aussi une habituée des shows 100% « numériques » (et en l’occurrence en VR) , mais la série de concerts One Wave prévue pour cet été pousse la logique dématérialisée un gros cran plus loin. Le groupe Galantis se produira sur la scène de Wave (en VR donc) dès demain soir, et de grosses pointures de la pop se « produiront » au coeur de l’été, à l’instar de John Legend, Tinashe, Lindsey Stirling ou bien encore Jauz (et cette liste n’est même pas exhaustive !).







Les shows VR de Lindsey Stirling et de Tinashe illustrent ce que pourraient devenir les concerts du futur

Chaque show est préparé des semaines à l’avance : les musiciens et chanteurs sont bardés de capteurs 3D et filmés à l’aide de caméras à très haute définition. Bien entendu, le soir du concert, l’utilisateur équipé d’un casque PCVR pourra rejoindre la foule massée devant la scène et goûter ainsi aux prémisses de ce qui deviendra peut-être la norme d’ici quelques années. La pandémie de COVID-19 semble décidément accélérer notre migration technologique vers un monde peuplé d’avatars et de services distants. L’application VR Wave est disponible sur SteamVR ou sur l‘Oculus Store.